ليبيا – قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار اليوم الثلاثاء إن الوضع الوبائي في مدينة سبها متفاقم ويعد خارجاً عن السيطرة ولابد من تنفيذ كل الإجراءات التي أعلنها المركز واللجنة العليا لمجابهة كورونا وإلا فسيصبح الوضع كارثياً أكثر.

النجار أشار بحسب موقع”شبكة الرائد” إلى أن الحالة الصفرية في مدينة سبها لم تعرف بعد فمن المحتمل أن تكون للمرأة المسنة التي توفيت، مشيراً إلى أن فرق الرصد والتقصي بالمدينة تعمل ليل نهار على جميع العينات وحصر المخالطين والبحث عن الحالة الصفرية.

وبين أن إجراءات الفصل بين المدن والمناطق صدرت فيها تعليمات ولكن عملية تنفيذها شهدت تهاوناً خصوصاً في سبها نتيجة قلة الوعي ونشر شائعات تنفي تسجيل حالات مصابة بالكورونا في البلاد، وهو ما نتج عنه استمرار فتح الأسواق وإقامة المناسبات الاجتماعية وخروج المواطنين من المدينة والذهاب إلى المدن الأخرى، مؤكداً أنهم نوهوا بعدم الخروج من سبها حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وأجاب النجار عن التساؤلات حول أن الفيروس الموجود في مدينة سبها من النوع الشرس، موضحاً أنه لا توجد معلومات علمية تؤكد أنه شرس ولكن حسب الظاهر أن الفيروس بمدينة سبها سريع الانتشار مقارنة بالذي سجل في طرابلس، ذاكراً أنهم سيقومون في المختبر المرجعي بتحليل تسلسل جيني للفيروس ليوضح تحديداً من أي سلالة هو الفيروس.