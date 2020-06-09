ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن ماحدث في كل المدن والمناطق التي انسحب منها الجيش من فضائع وجرائم وانتهاكات ونهب وحرق لارزاق الناس وهدم بيوتهم ومزارعهم وممتلكاتهم شئ يندى له الجبين ويتألم له الحجر قبل البشر.

امغيب أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “أين النواب الفرسان الأبطال الشجعان المنشقين في طرابلس المدافعين عن الدولة المدنية اصحاب القرار الذين يملكون الإرادة ولا يتحكم أحد فيهم”.

وطالب نواب طرابلس بإصدار بيان يدين هذه الجرائم ولو تلميح بان ما حدث ( عيب ) فما ذنب الحيوانات وما ذنب المواطن البرئ وما ذنب محلات المواطنين.

وأضاف”ام إنكم لا تعلمون ان هنالك آلاف المشردين و النازحين من ترهونة والمناطق الأخرى لا جرم لهم ولا ذنب إلا لانهم قالوا نريد جيش وشرطة اين الدولة المدنية التي تكفل حرية التعبير التي صدعتم رؤوسنا بها ، هل يستطيع احد منكم حتى الخروج على القنوات الفضائية يستنكر هذه الجرائم، هيا يا من تملكون الارادة ورونا شجاعتكم واخرجوا لنا بيان ولو ضعيف ، اتحداكم ان تفعلوا لانكم تحت سيطرة المليشيات والمرتزقة”.