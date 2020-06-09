ليبيا – قال السياسي التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يوسف كاتب اوغلو أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لا يمكن أن يكون طرف في أي حل سياسي ، واصفاً إياه بـ”الإنقلابي العسكري المنشق” على حد زعمه.

اوغلو أكد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد على ضرورة محاسبة “حفتر” وتقديمه للمحاكم الدولية لأنه مسؤول عن ارتكاب ما زعم أنها “جرائم حرب” منذ شهر ابريل العام الماضي للآن وهو يحاول استهداف المدنيين ومحاصرة طرابلس وزعزعة الامن والاستقرار واستجلاب المليشيات على حد زعمه .

وأشار إلى أنه بعد التدخل العسكري التركي بطلب من حكومة الوفاق انقلبت الموازين وقلبت الطاولة في وجه ما وصفه بـ”محور الشر” وبالتالي بدأت ما وصفها بـ”التقهقرات والتراجعات والهزائم ” تتوالى وبدأ “تحرير ” المدن وبسط الشرعية على الكثير منها وتنظيم كامل الحدود المحيطة بطرابلس العاصمة وانتهاء بالقواعد العسكرية ومطار طرابلس.

وأضاف السياسي التركي :” سرت محاصرة وسيتم تحريرها ومن ثم يجب التوجه للمناطق الاخرى ومن الواضح أن هناك تلاشي دولي واضطراب دولي وقلق اقليمي من صد الشرعية مدعومة بحكومة التركية ولذلك ربما كان هناك رؤيا اقليمية ودولية بضرورة التخلص من حفتر الذي يعتبر حصان خاسر لا يمكن التعويل عليه بشيء وهو نفسه رفض التوقيع على أي اتفاق سواء في موسكو وغيرها لوقف إطلاق النار، تصريحات اردوغان تقول أنه هناك خطط للاستغناء عن حفتر وانهاء دوره” حسب تعبيره.