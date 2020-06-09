انجلترا – وافق لاعب وسط ليفربول آدم لالانا اليوم الثلاثاء، على تمديد قصير الأمد لعقده ما سيسمح له بالبقاء مع متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال لالانا للموقع الإلكتروني لنادي ليفربول: “أنا سعيد حقا بحصولي على فرصة لإنهاء هذا الموسم (مع ليفربول)، هذا يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي”.

وأضاف “بالطبع، إحدى أكبر الإيجابيات على الصعيد الشخصي في التمديد القصير الأمد هي أنني سأتمكن الآن من أن أقول وداعا للناس الذين يعنون الكثير لي بطريقة صحيحة”، آملا في إنهاء الموسم “بالاحتفال بطريقة لا تنسى مع مجموعة رائعة من الأشخاص”.

وكان عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما ينتهي في ختام موسم 2019-2020، لكن تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد، أخر موعد نهاية الموسم إلى يوليو المقبل، مع عزم رابطة الدوري الإنجليزي على استئناف المنافسات في 17 يونيو.

وسيكون بإمكان لالانا الاحتفال مع زملائه في ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب، بلقب الدوري الذي يبدون أقرب إليه من أي وقت مضى.

ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة (ومباراة إضافية) أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى فوزين من المراحل التسع المتبقية، لإحراز لقبه الأول في البطولة منذ 30 عاما، بغض النظر عن نتائج فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بطل الموسمين الماضيين.

المصدر: أ ف ب