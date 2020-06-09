روسيا – اكدت آنا شيبك رئيسة قسم الاتصالات في إحدى الشركات روسية، إن مبيعات الهواتف الذكية في روسيا في مايو الماضي عادت إلى مستوها قبل عام بعد انخفاضها في أبريل الماضي بأكثر من الثلث.

وأضافت الخبيرة: “في أبريل، وبسبب إغلاق المتاجر ومراكز البيع، أظهرت السوق ديناميكيات سلبية: التراجع بلغ 24% في مبيع الأجهزة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن السوق تكيفت تدريجيا مع الواقع الجديد، وبحلول نهاية مايو الماضي رأينا بالفعل أن مستوى التراجع بات فقط 4% بالنسبة لبيع الهواتف، وعاد إلى مستوى العام الماضي”.

وسجلت أكبر زيادة في قطاع مبيعات الهواتف الذكية عبر الإنترنت، حيث بلغت الزيادة الشهر الماضي 70% مقارنة بشهر أبريل الماضي.

المصدر: “تاس”