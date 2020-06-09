ليبيا – كشف وزير الصحة بالحكومة الليبيه سعد عقوب في تصريح بإن هناك نقصاً كبيراً في لقاحات الأطفال بسبب الأزمة المالية وعدم فتح الاعتمادات المستندية المعنية من قبل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والذي يُعرّض أكثر من 250 ألف طفل لخطرٍ شديد.

وزير الصحة قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إن حياة وصحة أكثر من 250 ألف طفل دون عمر السنة في ليبيا معرضه لخطر الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بسبب النقص الحاد في الإمدادات.

وأكد بأن التحصين هو أحد أكثر التدخلات الصحية العامة فعالية، وعندما تُفوّت اللقاحات الروتينية هناك فرصة كبيرة لتفشي الحصبة وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها ومن الوفيات بين الأطفال.

ووجه وزير الصحة تحذيرآً عاجلاً للمركز الوطني لمكافحه الامراض بطرابلس بتحمل مسؤوليتهم تجاه توفير إمدادات اللقاحات حتى لا تحدث فجوات متتالية في حملات التطعيم مما يعرض حياة مئات الآلاف من الأطفال في ليبيا للخطر.

وطالب بسرعة فتح الاعتمادات المالية المطلوبة لاستمرار البرنامج الموسع للتطعيمات في ليبيا (EPI) في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أكدت وزارة الصحة أن هناك نقص حاد في اللقاح السداسي الذي يحمي من ستة أمراض (الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع ب والتهاب الكبد الفيروسي ب).