ليبيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو التزامهما المتبادل للمساعدة في تهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.

وزارة الخارجية الروسية ذكرت وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية أن الطرفين تناولا التأكيد على الموقف المتبادل للمساعدة لخلق الظروف الملائمة للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لصالح تسوية سياسية ودبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية الروسية أن الطرفين أكدا أيضاً على ضرورة تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بأسرع وقت ممكن.