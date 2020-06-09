ليبيا – جددت لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية في بيان لها رفضها للاتفاقية الموقعة بين السراج وتركيا ، مؤكدةً بأنها تخالف أحكام القانون الدولي لأعالي البحار والاتفاقيات الدولية.

لجنة الدفاع النيابية أعلنت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه اليوم الثلاثاء دعمها وتأييدها للإتفاقية الموقعة بين اليونان وإيطاليا ، مطالبةً البرلمان الليبي الانضمام لهذه الاتفاقية باعتبارها إتفاقاً متوسطيا عادلاً لترسيم الحدود بين هذه الدول .

وأكدت اللجنة في ختام بيانها بأن الانضمام لهذه الاتفاقية سيحقق الأمن والسلم والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط .

يشار إلى أن تركيا قد أعلنت أمس الاثنين على أنها قد قدمت طلبات للتنقيب عن النفط داخل المياه الليبية بناءً على الاتفاقية غير الشرعية الموقعة بينها وبين فايز السراج في أنقرة.