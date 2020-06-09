انجلترا – نعى نادي مانشستر يونايتد، لاعبه الأسطوري، الإيرلندي توني دان، الذي توفي مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز 78 عاما.

وكتب مانشستر يونايتد في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع “تويتر”: “أحد أفضل الأظهرة الذين مثلوا يونايتد، ساهم في تتويج النادي بالبطولة الأوروبية عام 1968، وخاض مع الفريق 535 مباراة، خالص تعازينا لأحباء توني دان، فلترقد روحه في سلام”.

وانضم دان إلى اليونايتد عام 1960، وخاض مع الفريق 535 مباراة سجل خلالها هدفين، كما توج مع “الشياطين الحمر” بلقب الدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين (1964/65 و1966/67)، وكأس الاتحاد الأوروبي في العام 1968، وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1963.

وعلى الصعيد الدولي، خاض دان 33 مباراة مع منتخب إيرلندا.

المصدر:sport-express.ru