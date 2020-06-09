ما سبب متلازمة النفق الرسغي؟

روسيا – يعاني العديد من الناس من متلازمة النفق الرسغي، التي سببها انضغاط العصب المتوسط في النفق الرسغي، ما يؤدي إلى ظهور ألم وتنمل وتخدر الإبهام و السبابة والوسطى.

وعادة تظهر أعراض المتلازمة في الليل وقد تمتد إلى الذراع، وقد تؤدي إلى ضعف قوة القبضة، وعند استمرارها لفترة طويلة، يمكن أن تسبب ضمور عضلات قاعدة الإبهام.

ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن هذه الحالة تحصل نتيجة انضغاط عصبين، ما يؤدي إلى تكون نفق ضيق من عظام الرسغ والرابط الرسغي-الزندي الشامل.

وينصح الدكتور مياسنيكوف، عند ظهور هذه الأعراض، بضرورة فحص الغدة الدرقية، لأن التنمل قد تكون له علاقة بوظيفتها.

وتجدر الإشارة، إلى أن العوامل المسببة لهذه المتلازمة هي السمنة وعمل المعصم المتكرر، والحمل والتهاب المفاصل الروماتيدي، أو قصور جزئي في عمل الغدة الدرقية، وكذلك استخدام الكمبيوتر فترات طويلة والأدوات الهزازة وكذلك الأعمال التي تتطلب قوة القبضة.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن المتلازمة غير خطرة على الصحة، بيد أن الألم يكون في بعض الأحيان مزعجا.

المصدر: فيستي. رو