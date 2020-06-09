ليبيا – أرجع عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب رفض حكومة الوفاق لبدء عملية التفاوض لتشكك قياداتها بدرجة كبيرة في مصداقية ونوايا قيادات الشرق الليبي التي لم تذعن لطلب الحوار والتفاوض السياسي إلا بعد أن تعرضت لخسائر عسكرية متتالية بالفترة الأخيرة.

معزب أوضح في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أنه على مدار الـ14 شهراً الماضية كانت هناك فرص عديدة لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية وكان القائد العام للجيش المشير خليفة يرفضها وكان الشرق عموماً يراوغ حول هذه الفرص والآن مع تغيير الموازين العسكرية بدأوا ينادون لقبول التفاوض بحسب قوله.

وتوقع أن تقبل حكومة الوفاق البدء في عملية التفاوض ولكن بعد ضمان سيطرتها العسكرية على سرت التي تعد مجالاً حيوياً فيما يتعلق بأمن المنطقة الغربية وبعد ضمان صدق نوايا الطرف الآخر في الجلوس لطاولة التفاوض.