الولايات المتحدة – سجل مؤشر “ناسداك المجمع” في بورصة وول ستريت صعودا قياسيا جديدا، مرتفعا امس الاثنين عند الإغلاق بـ110.66 نقطة أو 1.13% إلى 9924.75 نقطة.

ومؤشر “ناسداك” هو الأول بين المؤشرات الثلاثة الرئيسة في بورصة وول ستريت الذي يتعافى بشكل كامل من انهيار السوق الناجم عن جائحة كورونا، مع تسجيله مكاسب تزيد عن 44% من أدنى مستوى هوى إليه في الـ23 من مارس الماضي.

بالتوازي مع صعود “ناسداك” قفز مؤشرا “داو جونز” و”ستاندرد آند بورز 500″ بدعم من توقعات متزايدة بتعاف سريع للاقتصاد الأمريكي من تداعيات أزمة كورونا.

وأنهى المؤشر “داو جونز” الصناعي جلسة التداول مرتفعا 461 نقطة، أو 1.70%، إلى 27574.44 نقطة، بينما صعد “ستاندرد آند بورز 500” الأوسع نطاقا 38.46 نقطة، أو 1.20%، ليغلق عند 3232.39 نقطة.

وأظهر التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة الذي صدر الجمعة الماضي هبوطا غير متوقع في معدل البطالة وهو ما يعزز الآراء بأن أسوأ مرحلة للأضرار الاقتصادية الناتجة من تفشي الفيروس قد انتهت.

وسيركز المستثمرون هذا الأسبوع على اجتماع للجنة السياسية النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ينتهي الأربعاء القادم، حيث سيناقش على الأرجح تقرير الوظائف.

المصدر: رويترز