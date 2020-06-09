ألمانيا – اكد البرلماني الألماني كلاوس إرنست، إن بلاده يجب أن تكون مستعدة للرد على الولايات المتحدة بإجراءات محددة، إذا فرضت واشنطن عقوبات عابرة للحدود الإقليمية على “السيل الشمالي-2”.

وأضاف كلاوس إرنست، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، أنه لا يمكن اعتبار هذا التصرف الأمريكي، وديا تجاه ألمانيا.

وأشار النائب إلى أن “هذا التصرف يعد تعديا على سيادة ألمانيا والاتحاد الأوروبي. إذا لم يتوقف ذلك، فلكي نحمي أنفسنا، سنحتاج إلى التفكير في اتخاذ إجراءات جادة. على سبيل المثال، فرض ضرائب وغرامات على توريد الغاز الطبيعي الأمريكي”.

ويرى تيمون غريمليس، عضو آخر في نفس اللجنة في “البوندستاغ”، أن العقوبات الأمريكية الجديدة لا يمكن أن تمنع استكمال بناء خط أنابيب الغاز الروسي، في حال تم فرضها.

بدوره، أعرب عضو البرلمان الألماني من الحزب “الديمقراطي الحر” مارتن نيومان، عن اعتقاده بأنه “يجب على الحكومة الفيدرالية أن تدعم الشركات المشاركة في بناء أنبوب الغاز هذا”.

ودعا البرلماني، دول الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة بنشاط أكبر في هذا المشروع.

يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ “السيل الشمالي-2″ وهو عبارة عن مشروع لمد خطي أنابيب من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتبلغ استطاعة الأنبوبين 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر:” نوفوستي”