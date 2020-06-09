ليبيا – أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن بلاده تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا بإطار الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

دونماز أوضح في مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين وفقاً لوموقع “عربي21” القطري أنهم حددوا 7 مناطق للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط فيها، مشيراً إلى أن عملية التعليق والإعلان ستستمر لمدة 3 أشهر.

وأضاف أنه خلال فترة 3-4 أشهر سيتم البدء بأنشطة التنقيب بعد تحليل البيانات من قبل مؤسسة البترول التركية.

وأشار إلى أن سفينة التنقيب التركية “ياووز” أنهت ست عمليات حفر في شرق البحر الأبيض المتوسط حتى الآن، وأن العملية السابعة جارية في موقع “سلجوقلو-1”.

وذكر الوزير أن زعيما البلدين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عبرا عن رغبتهما في زيادة التعاون الثنائي في مجال التنقيب عن الغاز والنفط.