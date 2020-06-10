ليبيا – بحث مدير إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة نوري الفسي آليه العمل بشأن تنفيذ توصيات وزير الصحة حول اعلان رفع حالة الطوارئ القصوي بأقسام الاسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامه والتعليمية والمراكز التخصصية والقضايا لتحسين أداء مكاتب التفتيش والمتابعة في القطاع الصحي الليبي وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لعام 2020.

الفسي أكد خلال الاجتماع الذي عقده بالعيادة المجمعة راس عبيدة ببنغازي مع عدد من مديري مكتب التفتيش و المتابعة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة بأن الاجتماع يهدف إلى النهوض بمكاتب التفتيش وتقييم الأداء و إعداد وإحالة التقارير الدورية عن سير العمل و التقارير المستعجلة عن الحالات الطارئة و آلية متابعة اللجان المشكلة بالإدارة و متابعة إنجازات العمل الخاصة بالعقود الخدمية و متابعة سجلات الحضور و الانصراف و تقديم المقترحات اللازمة لتحسين أداء عمل مكاتب التفتيش

وأضاف مدير الإدارة أن الاجتماع بحث أيضاً إيجاد حلول سريعة للمشاكل العالقة التي يعاني منها مدراء التفتيش وخاصة في متابعة تفعيل قرارات وزارة الصحة وفق المهام المناطة بها نظراً لأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين بهذه الإدارات في متابعة وتفتيش وتقييم أداء المؤسسات والمنشآت الصحية في الدولة.

واتفق الحاضرون على وضع آلية للتواصل بين كافة المكاتب وربطها بشكل مباشر بإدارة التفتيش في ديوان الوزارة بحيث يتم العمل كفريق واحد