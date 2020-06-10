روسيا – أجرى موقع OneTwoTrip الإلكتروني الروسي استطلاع رأي المواطنين الروس لاستيضاح أماكن استجمامهم الصيف الجاري.

وقال إن نحو 25% من الروس المشاركين في استطلاع الرأي قد اتخذوا قرارا بشأن قضاء عطلتهم السنوية في المنتجعات الروسية، أما 7.8% فقالوا إنهم لم يتخذوا قرارا بعد، لكنهم يميلون إلى الاستجمام في المنتجعات الروسية. ومن بينها شبه جزيرة القرم (26% من الذين اختاروا المنتجعات الروسية)، إقليم كراسنودار (25.2%)، جبال ألتاي (7.85%)، بحيرة بايكال (5.95)، إقليم ستافروبول في شمال قوقاز (2.2%)، إٌقليم بريموريه في أقصى شرق روسيا.

وأعلن 38.1% من المشاركين في استطلاع الرأي أنهم يفضلون بعد فتح الحدود الروسية الاستجمام في بلدان أوروبا الغربية وبالدرجة الأولى في إيطاليا وإسبانيا واليونان. أما 23.4% من الروس فاختاروا بلدان منطقة البلطيق وأرمينيا وبلغاريا.

وقال 14.8% إنهم يفضلون المنتجعات الإفريقية واختار 12.6% المنتجعات الآسيوية. وأراد 5.6% زيارة أمريكا. و5.5% يريدون زيارة أستراليا.

يذكر أن المنتجعات الروسية بدأت تفتح أبوابها أمام السياح الروس منذ 1 يونيو الجاري. إلا أن شواطئ المدن لا تزال مغلقة إلى حد الآن.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا