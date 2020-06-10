ليبيا – دعا الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا أمس الثلاثاء الأطراف المحلية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية إلى وقف شامل لكل العمليات العسكرية، مشيرين إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يتضمن اتفاقاً سياسياً شاملاً وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

البيان المشترك ذكر وفقاً لوكالة”سبوتنيك” أنه في أعقاب الالتزامات “البناءة” بوقف القتال واستئناف الحوار والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في إطار لجنة (5+5) العسكرية المشتركة خلال اجتماع القاهرة يوم السبت فإن “وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يطالبون الأطراف الليبية والدولية بوقف فوري وفعال لكل العمليات العسكرية، والانخراط بشكل بناء في مفاوضات (5+5)، بناء على مسودة الاتفاق الموقع في 23 فبراير”.

وتابع البيان أن “تلك الجهود يجب أن تقود كل الأطراف إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في إطار عمل اتفاقية (5+5)، ويشمل انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمعدات العسكرية التي وصلت إلى كل المناطق في ليبيا بالمخالفة لحظر التسليح المفروض من الأمم المتحدة، والانخراط في كل الحوارات التي تقودها الأمم المتحدة حول ليبيا”.

كما أشار البيان إلى أن ذلك من أجل تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية شاملة في إطار المقررات المتفق عليها في مؤتمر برلين.