الاتحاد الأوروبي يقترح فتح الحدود بين دوله تدريجيا مطلع الشهر المقبل

الاتحاد الأوروبي يقترح فتح الحدود بين دوله تدريجيا مطلع الشهر المقبل

بروكسل – ذكرت وكالة “فرانس برس”، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يقترح فتح الحدود بين دوله تدريجيا بداية من مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد إغلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كذلك نقلت الوكالة عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أنه سيتم اقتراح فتح الحدود الخارجية للاتحاد اعتبار من 1 يوليو المقبل.

وقبل ذلك قالت الحكومة النمساوية، إنها ستفتح حدودها مع إيطاليا في 16 يونيو الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في 17 مارس الماضي إغلاق الحدود من دول الاتحاد لمكافحة انتشار كورونا، حيث تم فرض الحجر المنزلي على السكان.

وفي مايو الماضي، دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد إلى تمديد حظر السفر المؤقت للأجانب، وإبقاء الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مغلقة حتى 15 يونيو الجاري بسبب جائحة كورونا.

المصدر: “أ ف ب”