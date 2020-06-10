المغرب – نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأنباء التي تم تداولها مؤخرا، بشأن إلغاء الدوري المحلي، مؤكدا عدم تلقيه أي قرار من السلطات المختصة.

وقال الاتحاد المغربي في بيان نشره على موقعه أمس الثلاثاء: “يفند الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخبر الذي أورده أحد المواقع الإلكترونية بخصوص عدم استئناف البطولة الوطنية، مؤكدا عدم توصله بأي قرار من السلطات المختصة”.

وأكمل البيان: “ويهيب الاتحاد المغربي لكرة القدم من الجميع استيقاء أخباره من قنواته الرسمية، مذكرا بأن أي قرار يهم استئناف الدوري من عدمه سيتم اتخاذه من طرف المكتب المديري بتنسيق مع السلطات المختصة، ويتم إبلاغه لكل مكونات كرة القدم الوطنية في حينه”.

ويأتي رد الاتحاد المغربي بعد تداول أخبار تشير إلى تجاهه لإنهاء الموسم الرياضي الحالي بشكل رسمي، عقب تلقيه إشارات من الجهات المختصة حول استحالة استئناف الدوري المتوقف منذ أشهر على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وينفرد فريق الوداد البيضاوي بصدارة الدوري المغربي برصيد 36 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه الفتح الرباطي، الذي لعب مباراتين أكثر.

المصدر:frmf.ma