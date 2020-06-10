التراجع يغلب على بورصات الخليج مع هبوط أسعار النفط

التراجع يغلب على بورصات الخليج مع هبوط أسعار النفط

أبوظبي – غلب التراجع على أداء البورصات الخليجية في ختام جلسة الأربعاء، وسط استمرار ضعف أسواق النفط الخام، التي سجلت أسعارها تراجعا، وسط احتمالية عودة تخمة المعروض.

يأتي ضعف أسواق النفط، مع إعلان السعودية أنها ستوقف تخفيضاتها الطوعية الحالية، بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز.

وعند الساعة (13:15 ت.غ) هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 1.53 بالمئة أو 0.63 دولارا إلى 40.55 دولارا للبرميل.

كما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.82 بالمئة أو 0.71 دولارا، إلى 38.23 دولارا للبرميل.

وتراجع مؤشر السوق الأول في الكويت 1.75 بالمئة إلى 5529.73 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.86 بالمئة، ومؤشر السوق العام 1.51 بالمئة.

وتراجعت بورصة قطر بنسبة 0.78 بالمئة إلى 9186.11 نقطة، مع نزول الملاحة 2.2 بالمئة، وصناعات قطر 1.6 بالمئة، وبنك قطر الوطني 1.1 بالمئة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.02 بالمئة إلى 4331.27 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.02 بالمئة إلى 2124.99 نقطة.

ونزلت بورصة السعودية بنسبة 0.02 بالمئة إلى 7328.09 نقطة، مع نزول البنك السعودي الفرنسي 2.4 بالمئة، والبنك الأهلي 0.6 بالمئة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.04 بالمئة إلى 3524.85 نقطة، مع صعود أسهم الحسن الهندسية 6.3 بالمئة، وبنك صحار الدولي 2.4 بالمئة، والجزيرة للخدمات 1.9 بالمئة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1282.55 نقطة، مع ارتفاع أسهم عقـارات السيف 2.3 بالمئة، وإي بي إم تيرمينالز البحرين 2.1 بالمئة، ومصرف السلام البحرين 1.6 بالمئة.

الأناضول