اليمن – اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جماعة “أنصار الله” الحوثية، بممارسة “النهب والابتزاز” تجاه القطاع الصحي في البلاد.

ونقلت وكالة “سبأ” اليمنية الرسمية عن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني قوله، إن “‏المليشيا الحوثية وبعد أن دمرت القطاع الصحي الحكومي وأوصلته لمرحلة العجز عن مواجهة تفشي الفيروسات والأوبئة، ونهبت المساعدات الطبية، اتجهت لفرض ضرائب إضافية على المستشفيات والعيادات الخاصة وشركات ومخازن الادوية بحجة المجهود الحربي غير آبهة بالاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين”.

وأشار الوزير أن هناك “عشرات الشكاوى والبلاغات” من الأطباء في مناطق سيطرة الحوثيين بهذا الشأن.

وأضاف الأرياني أن ‏هذه الممارسات “إمعان حوثي في قتل اليمنيين وتدمير القطاع الصحي والحيلولة دون قيامه بأداء دوره كخط دفاعي في مواجهة تفشي الفيروسات والأوبئة، بعد أن أنشأت المليشيا مستشفيات ومحاجر خاصة لقياداتها وعناصرها مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والأدوية تاركة باقي اليمنيين يواجهون مصيرهم”.

يذكر أن آخر معطيات اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تشير إلى تسجيل 524 إصابة بفيروس كورونا، و127 وفاة في مناطق سيطرة الحكومة.

المصدر: sabanew.net