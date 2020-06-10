ليبيا – صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر اليوم الأربعاء أن روسيا هي إحدى دول عملية برلين حول ليبيا وأن مشاركتها في التسوية السياسية في هذا البلد ضرورية .

برغر قال في إحاطة إعلامية وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية : “روسيا هي أحدى الدول المشاركة في عملية برلين وهي تنتمي إلى مجموعة من الدول التي قررنا خلال عملية برلين أن تكون حاضرة إلى طاولة المفاوضات لأن لها نفوذ في ليبيا… لذلك، من المهم بالنسبة لنا مشاركة روسيا في جميع الجهود الرامية إلى التأثير على أطراف النزاع، حتى لا يكون هناك تعارض في الحل السياسي”.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعربا خلال اتصال هاتفي، يوم أمس الثلاثاء، عن قلقهما من تصاعد الأعمال القتالية في ليبيا.