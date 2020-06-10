 الخارجية الليبية: الطيران التركي الهمجي مسؤول عن قتل عائلة كاملة غرب مدينة سرت – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – تقدم وزير الخارجية بالحكومة الليبية وموظفو وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية باحر التعازي والمواساة القلبية لسالم الفيتوري الفرجاني الموظف بمكتب الوزارة بمدينة سرت في وفاة زوجته وابناءه الثلاثة وأخيه نتيجة للقصف الغاشم الذي تعرض له منزله بمدينة سرت – قرارة القزاح.

الخارجية الليبية أشارت في بيان لها إلى أن الطائرات التركية المُسيرة هي من قامت بالقصف خلال سلسلة من الغارات الهمجية المكثفة على مدينة سرت بغية محاولة احتلال المدينة والبلاد.

وأضافت  :” الأتراك يقتلون أهلنا وذوينا كل يوم ويستدعون المرتزقة الأجانب”.