ليبيا – تقدم وزير الخارجية بالحكومة الليبية وموظفو وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية باحر التعازي والمواساة القلبية لسالم الفيتوري الفرجاني الموظف بمكتب الوزارة بمدينة سرت في وفاة زوجته وابناءه الثلاثة وأخيه نتيجة للقصف الغاشم الذي تعرض له منزله بمدينة سرت – قرارة القزاح.

المجزرة الثالثة في أقل من إسبوع.. بالفيديو| الطيران التركي المسير يستهدف 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال غرب #سرت. #ليبيا #المرصد https://t.co/Ojcqtt6Tap — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 8, 2020

الخارجية الليبية أشارت في بيان لها إلى أن الطائرات التركية المُسيرة هي من قامت بالقصف خلال سلسلة من الغارات الهمجية المكثفة على مدينة سرت بغية محاولة احتلال المدينة والبلاد.

وأضافت :” الأتراك يقتلون أهلنا وذوينا كل يوم ويستدعون المرتزقة الأجانب”.