ليبيا – قال الناطق باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية طارق الخراز إن القوات المسلحة تراجعت حفاظاً على حياة المدنيين في تلك المدن لافتاً إلى أن الموقف الليبي واضح أنه رافض للتدخلات التركية الداعمة للإرهابيين والمتطرفين في البلاد.

الخراز أشار في تصريح لصحيفة “الإتحاد” إلى أن تركيا تدعم الجماعات المتطرفة منذ سنوات في مدينتي درنة وبنغازي، لافتاً إلى أن توجه الجيش للمنطقة الغربية جاء للقضاء على حكم جماعة الإخوان التي تحصل على دعم مباشر ورئيس من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ليسيطروا على السلطة في العاصمة.

وطالب المتحدث باسم الداخلية المجتمع الدولي برفض التدخل الخارجي التركي وانتهاكات حقوق الإنسان من قتل النساء والشيوخ والأطفال في مدينة ترهونة، مستنكراً إقدام المرتزقة والميليشيات على تصفية أبناء الجيش في ترهونة وحرق منازلهم ونهبها بالكامل.