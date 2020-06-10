ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي مصطفى الزائدي إن المبادرة المصرية جاءت في وقت مهم بالنسبة إلى الشعب الليبي وبالنسبة إلى القضية إذ تُعد حلاً مناسباً جداً لكي يجلس الليبيون على طاولة المفاوضات لكن الأزمة ليست بين الليبيين بل في التدخل التركي السافر.

الزايدي أشار في تصريح لصحيفة “اندبندنت عربية” إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان واضحاً أنه يخوض معركة في ليبيا وفي أحد مؤتمراته الصحافية وضع الخريطة الليبية وشرح تمركز قواته بالتالي الآن يوجد عدوان عسكري خارجي أجنبي ويفترض أن تدعم الجامعة العربية والدول العربية عموماً ليبيا.

وشدّد على أن احتلال ليبيا من قِبل تركيا يهدد أمن المنطقة وأمن المتوسط وجنوب أوروبا لذلك ما تُسمى “حكومة الوفاق” غير شرعية وغير قادرة على اتخاذ قرار لأن القرار في الواقع عند السلطات التركية وما لم يضغط المجتمع الدولي على أردوغان للخروج من ليبيا فسيكون من الصعب على حكومة الوفاق أن تتخذ قراراً.

ولفت إلى أن الميليشيات التابعة لأردوغان والمرتزقة السوريين مارسوا عبثاً في مناطق في غرب ليبيا وهي جرائم ضد الإنسانية يتحمل مسؤوليتها أردوغان فما حدث قتلٌ وتهجير لمئات الآلاف من الأسر وسرقات ونهب بيوت وحرقها وهي جريمة كبرى أشنع بكثير من جريمة تاورغاء.

كما أكد أن المبادرة المصرية منطقية وراعت كل المتطلبات ومبنية على المعطيات والمبادرات الدولية السابقة، لكن النقطة الأساسية هي تركيا الدولة المعتدية المخالفة لكل القوانين الدولية التي تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

وأضاف “نتمنى من العالم أن ينظر إلى هذا الأمر بجدية، والشعب الليبي سيقاوم هذا التدخل بكل الوسائل المتاحة، لكن على العالم أن يضع حداً لتهور أردوغان”.