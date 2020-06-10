ليبيا – طالب عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة الارهابية علي السباعي بعدم الحديث عن السلام والحوار ولم الشمل في اشارة منه لحكومة الوفاق ، معتبراً ذلك ضعفاً وذلة وهوان على حد قوله.

السباعي دعا في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مسلحي الوفاق بالانتقام من مخالفيهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ومواجهتهم ببأس شديد ليجدوا فيهم غلظة حسب تعبيره .

وأضاف :” كنتيرات وشباشب صبع، لكنهم مرغوا كرامة جيوش الطغيان وقوات النخبة الروسية في الطين، انت تراهم ميليشات، لكن أحرار العالم يرونهم قاهروا الطغاة وأسود الحرية هي هكذا وستدرك هذه الحقيقة بعد حين”.