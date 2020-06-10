ليبيا – أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عن مخاوف فورية بشأن احتمال حدوث أزمة إنسانية أخرى في ليبيا وهذه المرة في سرت.

السفارة الأمريكيه أشارت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها إلى أنه فبعد أن عملت مع الليبيين وغيرهم من الأطراف في المجتمع الدولي لمساعدة سرت على التعافي بعد تخلّصها من احتلال داعش هناك اهتمام خاص بضمان ألاّ يضطر سكان هذه المدينة إلى خوض تجربة معركة أخرى مدمّرة في مدينتهم.

ولفتت إلى أن التصعيد المستمر في سرت سيؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين وزرع الانقسامات التي يمكن استغلالها من قبل الجهات المتطرفة وتحويل الموارد بعيداً عن الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وأضافت”ننضمّ إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعوتها لجميع أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف التصعيد، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن الانخراط في أعمال الانتقام والتخريب التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل غير قانوني. وسيُحاسب المخالفون”.

وثمّنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية شراكتها مع أهالي سرت وقادة المجتمع المحلي الذين يواصلون مسيرتهم الطويلة نحو الانتعاش، لافتةً إلى أنه منذ عام 2016 قدّمت الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية أكثر من 25 مليون دولارا لدعم جهود إعادة الاستقرار والإنعاش المبكّر لتعزيز هزيمة داعش والبناء من أجل مستقبل سلمي.