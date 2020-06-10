الصين – تأمل الحكومة الصينية في أن يواصل الناتو، “التمسك بموقف عادل فيما يتعلق بالتعامل معنا، وأن يقوم بتطوير ذلك”.

وقالت هوا تشونينغ، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، في إيجاز صحفي اليوم، معلقة على تصريح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن الناتو لا يرى خصما في الصين: “فيما يتعلق بالقول إن الحلف لا يعتبر الصين خصما، يعلم الجميع بوجود عدم استقرار في مناطق وأجزاء معينة من العالم. ومع ذلك، تبقى الاتجاهات الرئيسية الآن السلام والتنمية والتعاون”.

وأضافت الدبلوماسية: “تمسكت الصين دائما، بطريق التنمية السلمية. لقد ساهمنا دائما في الحفاظ على التنمية السلمية على هذا الكوكب وسنواصل القيام بذلك”.

وتابعت القول: “تلتزم الصين، بسياسة دفاعية في مجال الدفاع الوطني. فالإنفاق العسكري للفرد في الصين أقل بكثير من الإنفاق في الدول الأخرى. لقد أتاحت تنمية الصين للعالم العديد من الفرص ولا تشكل تهديدا لأي دولة أو شخص”.

المصدر: تاس