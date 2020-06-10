ليبيا – قال العميد الركن شرف الدين العلواني الخبير العسكري الليبي إن أردوغان يسعى للسيطرة على مدينة سرت نظراً لأهميتها الاستراتيجية وموقعها على البحر المتوسط إضافة إلى امتلاكها قاعدتين هامتين جوية وبحرية.

العلوان أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن أهمية مدينة سرت العسكرية والاستراتيجية ترجع لخليج سرت الذي قد يقسم ليبيا نصفين وكونها رأس مثلث الأقاليم الليبية الثلاث حيث تبعد عن الجنوب بطريق 280 كيلو متر إلى ودان ثم الجفرة بوابة الجنوب ومثلهم تقريباً مع مصراتة غرباً وطولاً بوابة الهلال النفطي وإقليم برقة بمسافة 120كيلو متر فقط.

ولفت إلى أن السيطرة على سرت لأي من الطرفين تعني التحكم بمداخل الجنوب والشرق والسيطرة على النفط والغاز حقولاً وتصديراً، لافتاً إلى أن سرت تعد بوابة الهلال النفطي في ليبيا ما يدفع الجميع للاستماتة عليها.

كما حذر من أن تركيا قد تطور من المعركة بإنزال بحري بعد تهديد أردوغان باحتلال الهلال النفطي وسرت وأجدابيا.

وطالب الجيش الليبي باستنزاف العدو بالاستفادة من المساحة المفتوحة جوياً بأكبر قدر ممكن وحماية المحاور الجنوبية لمنع المليشيات من الالتفاف على القوات من جهة القداحية طريق النهر ابوهادي سرت.