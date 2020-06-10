 المشير حفتر يستقبل السفير الألماني في بنغازي ويصرح: القوات المسلحة مستمرة في سعيها للحفاظ على سيادة الوطن – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – إستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة  اليوم الأربعاء ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر اوفتشا .

اللقاء تناول بحسب مكتب إعلام القيادة العامة “إعلان القاهرة” الذي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق ، ومن جانبه أثنى السفير الألماني على إنضباطية القوات المسلحة وإلتزام كافة منتسبيها لآوامر القائد العام .

وعبر المشير حفتر عن شكره لجهود ألمانيا المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا ، مؤكداً على إستمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة اراضيه .