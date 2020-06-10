الهند – توقعت سلطات ولاية دلهي الهندية، أن تشهد الإصابات بفيروس كورونا بالولاية قفزة مروعة في يوليو القادم، محذرة من أن المستشفيات المحلية عاجزة عن مواجهة مثل هذا التفشي.

وقال نائب رئيس وزراء ولاية دلهي مانيش سيسوديا للصحفيين امس، إن دلهي وهي إحدى البؤر الساخنة للمرض في البلاد، إن عدد الإصابات بكورونا سيقفز من 29000 حالة مسجلة حاليا ليبلغ 550000 حالة بحلول نهاية يوليو.

وأشار إلى أن الولاية ستكون إلى ذلك الحين بحاجة إلى 80000 سرير، مقابل توفر قرابة 9000 سرير في المستشفيات حاليا.

وأضاف: “بالنسبة لدلهي فهذه مشكلة كبيرة إذا واصلت الحالات ارتفاعها”.

وعلى الرغم من أن السلطات فرضت العزل العام في البلاد في مارس الماضي، ينتشر الوباء بمعدلات تأتي بين الأعلى في العالم.

ووصلت حصيلة الإصابات بالفيروس في الهند إلى قرابة 266600 حالة، في خامس أكبر عدد إصابات في العالم.

المصدر: رويترز