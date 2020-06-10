ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن قتال القوات المسلحة هو من أجل تحرير الوطن ورفع الظلم عن المواطن.

امغيب أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن قتال الوفاق هو من اجل أن يحتل الاتراك الوطن واستمرار العبث.

ولفت إلى أن أوامر التقدم للجيش تصدر بإرادة وطنية وكذلك الإنسحاب أما قوات الوفاق فكل أوامرهم وتحركاتكم تصدر بإرادة خارجية من تركيا وقطر.

كما أضاف”نصرنا لنا وحدنا لا يشاركنا فيه أحد إلا الشرفاء من إخوتنا العرب، نصركم يفرح بها أردوغان قبلكم ويتفاخر به وينسبه لتركيا”.