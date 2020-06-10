ليبيا – طالبت بلدية مصراتة من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق اليوم الأربعاء بضرورة الاضطلاع بدورها من خلال حث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة الاقتصاد والصناعة واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا على إعادة النظر في القرارات المتخذة بخصوص حظر التجول.

البلدية أوضحت في خطابها بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية الموجه للحكم المحلي بأن على الأخيرة التواصل مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والجهات الحكومية عبر خطابات رسمية توضح وجهة نظر البلديات وضرورة إشراك المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني في إتخاذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة الجائحة.

وأشارت البلدية إلى أن على الدولة تحمل مسؤوليتها من خلال دعم الاقتصاد المحلي خاصة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية مثل ما يحدث الآن مع أزمة فيروس كورونا.