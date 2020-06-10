ليبيا – أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي بينهما عن قلقهما البالغ إزاء تواصل العمليات العسكرية في ليبيا.

الرئاسة الروسية قالت في بيان اليوم الأربعاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية :”خلال مناقشة مستفيضة للوضع في ليبيا، أعرب الطرفان عن القلق العميق إزاء الاشتباكات الواسعة النطاق الجارية في البلاد، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والدمار”.

من جانبها قالت الرئاسة التركية، في بيان:” خلال المكالمة الهاتفية اليوم ناقش أردوغان وبوتين الوضع في ليبيا وإدلب، فضلا عن القضايا الإقليمية بالإضافة إلى ذلك تطرق الرئيسان إلى مكافحة فيروس كورونا والخطوات التي يمكن اتخاذها في فترة ما بعد الوباء وتطرقا إلى قضايا التعاون الثنائي”.