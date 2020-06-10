ليبيا – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن ترحيبه بالمبادرة المصرية بشأن حل الأزمة الليبية باعتبار أنها تقوي مقررات مؤتمر برلين على حد وصفه.

جاء ذلك خلال حديث بوريل بمؤتمر صحفي عقده بعد اختتام الجولة العاشرة من الحوار الاستراتيجي الأوروبي – الصيني، الذي عقد اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة وفقاً لوكالة”آكي” الإيطالية.

وإعتبر المسؤول الأوروبي أن المبادرة المصرية تتوافق مع مقررات مؤتمر برلين الخاصة بحل النزاع في ليبيا فكل المبادرات التي تسعى لبسط السلام والاستقرار في البلاد أمر إيجابي وفق كلامه.

وحرص بوريل التأكيد على توافق الموقفين الأوروبي والصيني حيال الملف الليبي.

في السياق نفسه أكد بوريل أنه كان على توافق مع وزير الخارجية الصيني وانغ بي حول ضرورة استغلال كل الفرص من أجل البحث عن وقف اطلاق نار شامل في ليبيا والعودة إلى اجتماعات 5+5 الليبية العسكرية في جنيف وكذلك الشروع بمفاوضات تحت راية الأمم المتحدة.