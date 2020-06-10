ليبيا – أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده ستوفر فرقاطة وطائرتين للعملية البحرية “إيريني” لمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

دي مايو جدد وخلال زيارته أمس الثلاثاء إلى أثينا للقاء نظيره اليوناني نيكوس ديندياس وفقاً لوكالة “روسيا اليوم”، الإعراب عن قلق إيطاليا بشكل خاصًحيال الوضع في ليبيا.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التأكيد على أن عملية “إيريني” يجب أن تضمن “أقصى قدر من التوازن حتى لا تكون لصالح أحد من طرفي النزاع بل لإنهاء الصراع من خلال منع دخول الأسلحة إلى ليبيا.

وفي ذات الصدد، اعتبر أنه من الأهمي ضمان أن تتوفر للعملية الأوروبية الأنظمة البحرية والجوية والأقمار الصناعية.