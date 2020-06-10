ألمانيا – كشف نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، النقاب عن قميصه الجديد، وهو من تصميم شركة “أديداس” العالمية للأدوات الرياضية.

ويأتي القميص الجديد باللون الأحمر المعتاد، فيما تزين بثلاثة خطوط عامودية على الجانبين باللون الأبيض ” العلامة التجارية لشركة “أديداس”، وهو اللون نفسه الذي زين ياقة القميص والأكمام.

وأشار الحساب الرسمي للعملاق البافاري عبر صفحته على موقع “تويتر”، إلى أن الفريق سيخوض أولى مواجهاته بقميصه الجديد، أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “ألينانز آرينا”، وذلك ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا.

وسيكون الفائز من مواجهة اليوم، بين بايرن ميونيخ وضيفه آينتراخت فرانكفورت، على موعد في المباراة النهائية مع فريق باير ليفركوزن، الذي بلغ النهائي على حساب مفاجآة البطولة، فريق الدرجة الرابعة “ساربروكن”، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء.

المصدر: “twitter/FCBayern”