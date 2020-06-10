انجلترا – وافق مجلس مدينة ليفربول اليوم، على إقامة “ديربي ميرسيسايد” بين الغريمين التقليديين إيفرتون وضيفه ليفربول على ملعب “غوديسون بارك” في 21 يونيو ضمن المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

وتخوفت دوائر شرطة وسلطات محلية في إنجلترا من تجمع المشجعين حول ملعبي الناديين في مدينة ليفربول، في خرق للقيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث يقع “غوديسون بارك” على بعد أقل من 1.6 كلم من ملعب “أنفيلد” التابع لليفربول.

ومع ذلك، أفضى اجتماع بين مجلس المدينة والشرطة والناديين ومجموعات المشجعين، للموافقة على إقامة المباراة في ليفربول بدلا من ملعب محايد.

وقالت نائبة رئيس بلدية ليفربول ويندي سايمون: “نحن مرتاحون لأن الدلائل والتوجيهات المهمة التي قدمتها الحكومة، وناديا إيفرتون وليفربول، والزملاء في وزارة الصحة العامة وشرطة ميرسيسايد، ستضمن إمكانية لعب مباريات الدوري الممتاز لموسم 2019/20 بأمن وأمان في كل من غوديسون بارك وأنفيلد”.

وسيكون “ديربي” المدينة الشمالية المباراة الأولى لليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب مع استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري، بفارق 25 نقطة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى فوزين لإحراز لقبه الأول منذ 30 عاما بغض النظر عن نتائج “السيتي” في المراحل التسع المتبقية، لكنه قد يتوج باللقب في حال تغلبه على مضيفه إيفرتون وخسارة فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مباراته المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين أمام ضيفه أرسنال والمقررة في 17 يونيو.

المصدر: وكالات