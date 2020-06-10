ليبيا – كشفت صحيفة “حريت” التركية إن أنقرة رفضت اليوم الأربعاء اقتراح مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا، معتبرةً بأنها تهدف إلى إنقاذ “خليفة حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) بعد “فشل هجومه” لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس على حد زعمها.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال بحسب وكالة سبوتنك الروسية، في تصريحات مع الصحيفة: “مسعى وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة مات في مهده. إذا كان سيجري التوقيع على وقف لإطلاق النار، فإنه ينبغي أن يكون عبر منصة تجمع كل الأطراف معًا”.

وزعم أوغلو بأن المبادرة باطلة بالنسبة لتركيا حيث أن أي مبادرة تسوية في ليبيا يجب أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة حسب قوله، زاعمًا بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر تجنب توقيع اتفاقيات التسوية في موسكو وبرلين، بل على العكس وأنه :” زاد من عدوانيته ولم يقترب من التسوية رغم كل هذا الجهد” حسب تعبيره.

ووجه وزير الخارجية التركي في ختام تصريحاته تساءلا عن سبب توجه المشير حفتر الآن إلى مصر وإدلائه ببيان مشترك، مضيفا: ” نرى أن الدعوة لوقف إطلاق النار لإنقاذ حفتر خالصة أو يمكننا تصديقها”.