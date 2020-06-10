إيران – عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أمله في أن يرفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر التسلح على طهران، مؤكدا مع ذلك أن بلاده ستعزز قدراتها الدفاعية سواء تم تمديد الحظر أم لا.

وقال روحاني خلال اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء إن “شهر سبتمبر سيكون هاما لإيران لانه سيشهد رفع حظر التسلح إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تتآمر وتعد قرارا في الأمم المتحدة لتمديد الحظر”.

وأضاف روحاني أن إيران “تدعوة أصدقاءها في روسيا والصين إلى الوقوف في وجه المؤامرات الأمريكية ضد إيران لأجل الأمن العالمي”.

وقال: “نأمل من الدول الأربع دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وخاصة روسيا والصين منع تمديد حظر التسلح على إيران”، مشيرا إلى أن ذلك “سيكون لصالح أمن واستقرار العالم والحفاظ على الاتفاق النووي”.

واعتبر روحاني أن “سياسة الركبة على الرقبة ليست سياسة رجل شرطة في مدينة أمريكية”، في إشارة إلى مقتل جورج فلويد على يد شرطي في منيابوليس الشهر الماضي، “بل هي سياسة أمريكية عامة”، مضيفا أن “الشعب الإيراني حطم ركبة الولايات المتحدة بعد فرض العقوبات عام 2018”.

وتابع الرئيس الإيراني: “على الأمريكيين أن يعلموا أن إيران ستعزز قدراتها الدفاعية سواء تم تمديد حظر التسلح أم لا”، مشيرا إلى أنه “خلال العام الماضي وعلى الرغم من العقوبات صنعنا أفضل منظوماتنا الصاروخية وأسقطنا بها الطائرة الأمريكية فوق مضيق هرمز”.

المصدر: RT