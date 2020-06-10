روسيا تسجل 216 وفاة و8,4 ألف إصابة جديدة بكورونا والإصابات في موسكو تواصل الهبوط بشكل حاد

روسيا تسجل 216 وفاة و8,4 ألف إصابة جديدة بكورونا والإصابات في موسكو تواصل الهبوط بشكل حاد

روسيا – أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء عن تسجيل 216 حالة وفاة و8404 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة 6358 وفاة و493657 إصابة.

وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع ملموس للوفيات مع استمرار تراجع الإصابات مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد 171 وفاة و8,6 ألف إصابة.

وأشار مركز العمليات للروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن مجموع المتعافين وصل إلى 252783 بعد تسجيل 10386 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

وحسب البيان، فإن 34,8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

فيما سجلت موسكو أقل من 1200 إصابة.

المصدر : RT