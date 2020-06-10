إيطاليا – اعتبر زعيم حزب الرابطة الإيطالي المعارض ماتيو سالفيني، أنه “ربما هناك حاجة إلى إقامة محكمة نورنبيرغ ثانية لمحاسبة الحزب الشيوعي الصيني على تفشي فيروس كورونا المستجد”.

وكتب سالفيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “بعد المحاكمة التاريخية للنازيين الألمان، واستنادا إلى الأنباء المتواصلة والمؤكدة، سيكون من الضروري تشكيل لجنة تحقيق، ولكن ربما أيضا نورنبيرغ ثانية للتحقق من أي أخطاء محتملة للنظام الشيوعي الصيني، ومعاقبته على المجزرة”، في إشارة إلى ضحايا الجائحة على المستوى العالمي.

وأضاف: “دراسة جامعة هارفارد التي تحدثت عن مستشفيات مزدحمة في مدينة ووهان منذ أواخر أغسطس الماضي تقوي الشكوك في نية بكين”، التي أعلنت عن الوباء أواخر العام الماضي. وقال: “موتانا يطالبون بالحقيقة والعدالة”.

وقد وصفت السلطات الصينية دراسة كلية الطب بجامعة هارفارد التي تستند إلى صور التقطتها أقمار صناعية، بـ”السخيفة”.

المصدر: adnki.net