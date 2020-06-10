عارض في العين يحدث عند دخول غرفة مظلمة قد يعني الإصابة بالسكري من النوع الثاني

عارض في العين يحدث عند دخول غرفة مظلمة قد يعني الإصابة بالسكري من النوع الثاني

انجلترا – يعرف داء السكري من النوع الثاني بأنه حالة مزمنة تتميز بمستويات غير مستقرة من السكر في الدم. ومن النادر أن تنتج أعراضا ظاهرة في المراحل المبكرة من المرض.

وترتبط بعض العلامات الأكثر وضوحا لارتفاع مستويات السكر في الدم لفترة طويلة بالاعتلال العصبي السكري.

وهذا الاعتلال هو نوع من تلف الأعصاب يمكن أن يحدث إذا كنت مصابا بداء السكري. ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم (الجلوكوز) إلى إصابة الأعصاب في جميع أنحاء الجسم.

ووفقا لـ Mayo Clinic، فإن إحدى الطرق لمعرفة ما إذا أتلف ارتفاع مستويات السكر في الدم الأعصاب، هي تغييرات في طريقة ضبط عينيك من الضوء إلى الظلام، وتعرف هذه الحالة باسم الاعتلال العصبي اللاإرادي.

وتشمل العلامات الأخرى للاعتلال العصبي اللاإرادي ما يلي:

– نقص الوعي مع انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص السكر في الدم)

– مشاكل في المثانة أو الأمعاء

– بطء إفراغ المعدة (خزل المعدة)، مما يسبب الغثيان والقيء وفقدان الشهية

– انخفاض الاستجابة الجنسية

ولحسن الحظ، يمكن خفض مستويات السكر العالية في الدم ويمكن عكس الضرر المرتبط بها، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائما.

ويلعب النظام الغذائي الصحي دورا أساسيا في تنظيم مستويات السكر في الدم.

المصدر: إكسبرس