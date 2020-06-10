ليبيا – قررت غرفة الطوارئ لمكافحة وباء فيروس “كورونا المستجد” في بلدية زوارة فرض حظر تجول كامل لمدة 72 ساعة بدءا من الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

الغرفة قالت بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية إن القرار ينطبق على أهالي المدينة المقيمين خارجها، مشيرةً إلى أن القرار جاء بعد اجتماع طارئ للغرفة لمناقشة توصيات اللجنة الاستشارية الطبية وبعد تسجيل إصابات بالفيروس في المناطق المجاورة.

يذكر أن المجلس البلدي غدامس أعلن تطبيق حظر كامل للتجول بدءاً من اليوم الأربعاء ولمدة 48 ساعة لمواجهة انتشار فيروس «كورنا المستجد» بعد تسجيل حالتين لمواطنين عائدين من تونس.