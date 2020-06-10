مصر – اوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 4.7 بالمئة في مايو الماضي من 5.9 بالمئة في أبريل الماضي.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك “الاستثمار فاروس” رضوى السويفي، إن “تراجع أسعار الأغذية والمشروبات بعد شهر رمضان هو السبب الأساسي في نزول التضخم”.

وأفاد بيان جهاز الإحصاء بأن أسعار الخضراوات تراجعت 4.7 بالمئة، والأسماك 1.8 بالمئة، والألبان والجبن 0.2 بالمئة.

بهذا يظل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

وتواجه مصر تداعيات اقتصادية صعبة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي وتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.

المصدر: “رويترز”