مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: لا بد أن تعود سوريا يوما ما إلى جامعة الدول العربية

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: لا بد أن تعود سوريا يوما ما إلى جامعة الدول العربية

نيويورك – اكد السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إن سوريا لا بد أن تعود يوما إلى جامعة الدول العربية وهذا بحاجة لعدة خطوات.

وأضاف المعلمي في حديث لـRT إن العلاقات بين الرياض ودمشق ممكن أن تعود ببساطة في أي يوم وأي لحظة إذا انتهت الأزمة السورية وتم التوافق بين فصائل الشعب السوري على التوجهات المستقبلية في البلاد.

وحول إمكانية فتح سفارة المملكة في دمشق على غرار الإمارات العربية المتحدة قال المعلمي أنه لا توجد حاليا خطوة مشابهة في الأفق القريب لأن الوقت لم يحن بعد حسب قوله.

المصدر: RT