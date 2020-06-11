الصين – أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص وافدين من الخارج، وذلك بعد توقف نقل العدوى بهذا الفيروس في داخل البر الصيني.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن اللجنة أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية.

وهناك 129 حالة إصابة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وسجلت الصين 83 ألفا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.

ويذكر أن أول بؤرة ظهر فيها هذا الفيروس المستجد في ديسمبر الماضي كان في مدينة ووهان الصينية في وسط البلاد، ومنها أخذ يوسع انتشاره إلى كافة بلدان العالم.

المصدر: “د ب أ”