 اغتيال قيادي بارز في الحزام الأمني الموالي لـ”الانتقالي الجنوبي” في أبين اليمنية – صحيفة المرصد الليبية
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اليمن – أكد مراسل RT في اليمن اغتيال قيادي بارز في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين بجنوب شرقي البلاد على أيدي مسلحين مجهولين، اليوم الخميس.

وأفاد مراسلنا بأن القائد السابق للحزام الأمني في مديرية مودية، نصر بصير الصالحي، الذي يعد من أبرز قيادات المجلس الانتقالي في المحافظة، اغتيل قرب المديرية برصاص شخصين يستقلان دراجة نارية وفرا من موقع الحادث.

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ومن المتوقع أن تزيد عملية الاغتيال هذه من حدة التوتر في جنوب اليمن، على خلفية الخلافات القائمة أصلا بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

المصدر: RT