ليبيا – عقد مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء اجتماع مجلس الأمناء الأول للمؤسسة للعام 2020، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

الاجتماع ضم وزير الإقتصاد الدكتور منير عصر، ووكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير الوزارة الأستاذ أمراجع غيث إضافة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حسين محمد حسين، وأعضاء مجلس الإدارة فوزي فرج وعزالدين المنفي وعصام ارجيعة.

وتم خلال الاجتماع متابعة الأصول والحسابات الخاصة بالمؤسسة وحصر الأصول والممتلكات التابعة لها فيما خلص الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في المتابعة القانونية وتنسيق الإجراءات مع وزارة الإقتصاد ووزارة المالية بما يعزز عمل المؤسسة محلياً ودولياً.