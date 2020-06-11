ليبيا – إعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الاتفاق بين حكومة الوفاق والقوات المسلحة للعودة إلى المحادثات الأمنية برعاية الأمم المتحدة خطوة أولى جيدة وإيجابية للغاية.

بومبيو قال بحسب المكتب الاعلامي التابع للسفارة الامريكية إن المطلوب الآن هو عقد مفاوضات سريعة وبحسن نية من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق محادثات سياسية ليبية-ليبية بقيادة الأمم المتحدة.

وأضاف :” لقد حان الوقت، وآن الأوان أن يتحرّك جميع الليبيين من جميع الجهات حتى لا تتمكن روسيا ولا أي دولة أخرى من التدخل في سيادة ليبيا من أجل مكاسبها الخاصة “.

مما أكد أن وضع ليبيا على طريق الانتعاش الاقتصادي يعني الحفاظ على المنشآت النفطية الليبية وتفعيل للمؤسسة الوطنية للنفط.